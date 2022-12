Prestazioni INPS legate al reddito: Dichiarazione RED entro il 28 febbraio

Solleciti Dichiarazione RED ai pensionati, con video-guida INPS ai destinatari della campagna in corso, in scadenza il 28 febbraio 2023.

L’INPS ha avviato la campagna Solleciti Dichiarazione RED, personalizzando il messaggio che arriva alle categorie di pensionati chiamati ad inviare ogni anno le informazioni reddituali che servono a confermare il diritto alla prestazione in corso di godimento.

Prestazioni INPS collegate al reddito: ecco quando si riduce la pensione 12 Settembre 2022 Il sollecito ricorda ai titolari delle prestazioni collegate al reddito più diffuse (quattordicesima, integrazione al minimo, maggiorazione sociale, assegni al nucleo familiare, bonus tredicesima) l’obbligo a cui sono chiamati.

La scadenza è fissata per il 28 febbraio 2023: la mancata comunicazione all’INPS della Dichiarazione RED entro tale data, avrà come conseguenza la sospensione / revoca delle prestazioni.

La comunicazione cartacea che ricorda la scadenza contiene un QR code: inquadrandolo con apposita app si carica la video guida, che è comunque accessibile anche dall’area riservata MY INPS e tramite le notifiche delle App IO e INPS Mobile, oltre che dai servizi web dedicati ai pensionati.

La video-guida spiega cosa deve fare e come farlo, indicando i canali di comunicazione e le modalità per verificare il diritto a eventuali ulteriori prestazioni collegate al reddito (c.d. diritti inespressi), invitando ad utilizzare per questo scopo il nuovo servizio Consulente digitale delle pensioni, oltre al servizio Cedolino pensione e Cassetta postale.