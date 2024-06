Rimborsi e conguagli INPS da 730: assistenza fiscale online

Rimborsi e conguagli INPS da 730/2024: assistenza fiscale tramite servizio online o Mobile App, verifica risultanze contabili e funzionalità.

Disponibile il servizio di assistenza fiscale ai contribuenti per la verifica dei rimborsi da 730 nei casi in cui è stato indicato l’INPS come sostituto d’imposta.

Tramite credenziali di accesso si possono verificare le risultanze della propria dichiarazione dei redditi dal sito dell’Istituto e dall’app INPS Mobile.

Il servizio consente anche di indicare la variazione o l’annullamento della seconda rata di acconto IRPEF e/o Cedolare Secca.

Rimborsi INPS da 730: verifica online

In qualità di sostituto di imposta, l’INPS provvede a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni nelle quali è indicato come sostituto d’imposta (i cosiddetti rimborsi IRPEF da 730 o conguagli d’imposta a debito).

La verifica delle risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, possono essere verificati accedendo ad sito INPS e avvalendosi del servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”. La somma a debito o credito è indicata nel prospetto di liquidazione del modello 730/4:

al rigo 161, con la descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) se a credito al rigo 163, con la descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Le risultanze contabili vengono inviare all’Istituto direttamente dai seguenti soggetti, che gestiscono le dichiarazioni:

Agenzia delle Entrate , nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata;

, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata; CAF e professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario.

Funzionalità del servizio

Qui i contribuenti possono consultare i seguenti dati:

avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;

da parte dell’Istituto delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio; conferma conguagli relativi alle risultanze contabili effettuati sulle prestazioni istituzionali;

relativi alle risultanze contabili effettuati sulle prestazioni istituzionali; diniego , con conseguente restituzione della dichiarazione 730/4, nei casi in cui non sussista il rapporto di sostituzione;

, con conseguente restituzione della dichiarazione 730/4, nei casi in cui non sussista il rapporto di sostituzione; trattenute o rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS, in applicazione delle risultanze del modello 730/4.

Il servizio consente anche di trasmettere la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza del 10 ottobre.

Scadenze e rateazioni

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite modello 730/4 è fissato al 30 settembre 2024.

La rateazione previa richiesta degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve comunque concludersi entro il mese di novembre.

Guide pratiche

Ecco due utili guide per utilizzare i servizi INPS di assistenza fiscale sulla dichiarazione dei redditi: