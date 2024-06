Assegno di Inclusione: nuovi servizi INPS online

Aggiornare dati e lavoro, visualizzare informazioni, consultare la domanda: nuove funzionalità INPS online per la domanda di Assegno di Inclusione (AdI).

L’INPS semplifica l’utilizzo e integra nuove funzionalità web di gestione dell’Assegno di Inclusione (AdI), che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza.

Le novità, spiega l’Istituto di Previdenza, sono pensate «per facilitare la presentazione delle domande e la gestione delle stesse da parte delle Strutture territoriali», grazie a strumenti ora più intuitivi. Vediamoli.

Le nuove funzionalità INPS per chi chiede l’AdI

Alla piattaforma AdI sono state aggiunte funzionalità che consentono le seguenti azioni:

modificare in autonomia i dati di residenza e i propri recapiti per eventuali comunicazioni;

trasmettere ogni aggiornamento sulla dimensione lavorativa dei componenti del proprio nucleo, tramite il cosiddetto modello “ADI-Com esteso”;

visualizzare gli intestatari delle carte di inclusione (nel caso sia stata richiesta l’individualizzazione della misura);

consultare lo stato della propria domanda, verificando anche l’importo disposto da INPS e i relativi dettagli di calcolo, aggiornati periodicamente su base mensile.

visualizzare informazioni di dettaglio, quali l’indicazione del componente del nucleo cui è attribuita la quota del canone di locazione, nonché gli eventuali soggetti esclusi dalla scala di equivalenza per il calcolo complessivo dell’importo.

Come funziona l’Assegno di Inclusione

Assegno di Inclusione, nuove regole di pagamento INPS 15 Maggio 2024 L’Assegno di Inclusione è stato introdotto dal decreto legge 48/2023 e spetta in presenza di determinati requisiti: nello specifico, ai nuclei familiari con ISEE fino a 9mila 360 euro, nei quali ci sia almeno un componente ricadente nelle categorie di aventi diritto (disabilità, minorenne, ultra 60enni, persone in condizione di svantaggio e inserite in programmi dei servizi socio-sanitari).

Prevede un contributo economico, che può arrivare a 780 euro mensili, con l’attivaizone di un percorso di inclusione sociale e professionale.

La copertura del sussidio economico dura 18 mesi, prorogabili di un ulteriore anno.