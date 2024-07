Fondo di solidarietà bilaterale, nuovi obblighi contributivi da luglio

Piattaforma PRISMA estesa ai lavoratori: servizio INPS per il calcolo dei contributi dovuti ai dipendenti in base alla loro posizione contributiva.

Pace contributiva con riscatto fino a 5 anni di periodi scoperti: come funziona, quanto costa l’onere e a chi conviene per la pensione.

IRPEF Imponibile fiscale e previdenziale: come si calcolano e quanto incidono sullo stipendio netto Imponibile previdenziale e fiscale: come si calcolano per i versamenti contributivi e delle tasse in busta paga e come incidono sullo stipendio netto.

Aziende agricole Pensione agricola: aggiornati i costi dei contributi obbligatori e volontari Importi aggiornati e aliquote contributive INPS per calcolare i versamenti obbligatori e volontari in relazione al lavoro agricolo per l’anno 2024.

Professionisti Cassa integrazione per tutti gli studi professionali Cassa integrazione da luglio 2024 anche per i micro-studi professionali con uno o due dipendenti: operativa la misura di riforma ammortizzatori sociali.

Professionisti Cassetto fiscale delegato per gestire le tasse dei clienti Come funziona il cassetto fiscale delegato per i servizi fiscali dell’Agenzia delle Entrate e i requisiti di accesso per gli intermediari abilitati.