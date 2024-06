Verbali di invalidità: audio-guida INPS online

L'INPS invia ai destinatari di verbali sanitari di cecità un'audioguida con le indicazioni su agevolazioni e prestazioni spettanti: il nuovo servizio.

Novità INPS per i verbali di invalidità di cecità parziale e totale: in una audio-guida, tutte le informazioni sul giudizio medico-legale e i dati del verbale con il riconoscimento di prestazioni e agevolazioni. Il nuovo servizio si affianca a quello di video-guida per invalidità civile e sordità, reso disponibile nei mesi scorsi.

Le istruzioni sono contenute nel Messaggio 2184/2024. Obiettivo, garantire massima accessibilità ai servizi per le persone con disabilità.

Guide alle prestazioni INPS per invalidi

Le guide, personalizzate per categorie di invalidi, espongono contenuti personalizzati relativi alle informazioni del verbale sanitario, al diritto a prestazioni e agevolazioni e agli obblighi nascenti dall’accertamento sanitario, e fornisce l’accesso al Portale della disabilità, al fascicolo previdenziale, e ad altri servizi online dell’istituto previdenziale.

Resta a disposizione di ogni destinatario per sei mesi dall’emissione del verbale.

Come funziona il nuovo servizio

Servizi INPS: come accedere online 22 Aprile 2024 L’utente deve aver aderito ai Servizi Proattivi inserendo i propri contatti nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”. Quando viene emesso il verbale sanitario che attesta la disabilità, riceve una notifica SMS o e-mail, e trova depositato nella sua area riservata l’avviso “il tuo verbale sanitario è stato emesso” e un “personal URL” con l’accesso all’audio-guida personalizzata. Il testo della notifica è vocale, e invita l’utente a collegarsi all’area riservata guidandolo al link di accesso diretto. Le notifiche arrivano anche nelle app “INPS Mobile” e “IO“.

Sul portale INPS è pubblicato un audio promo, raggiungibile al seguente percorso: “INPS Comunica” > “Video personalizzati e Guide interattive” > “Video personalizzati e interattivi” > “Video/Audio guida per destinatari di Verbale sanitario di invalidità, di sordità o di cecità”.