Pensione a reddito, Modello RED entro febbraio 2024

Modello RED in scadenza il 29 febbraio 2204 per i pensionati con trattamenti legati al reddito, altrimenti si rischia la sospensione: ecco la procedura.

In scadenza la Dichiarazione 2024 con Modello RED per le categorie di pensionati chiamati ad inviare ogni anno le informazioni reddituali che servono a confermare il diritto alla prestazione in corso di godimento.

La scadenza è fissata per il 29 febbraio e riguarda i redditi rilevanti nel 2021: la mancata comunicazione all’INPS della Dichiarazione RED entro tale data, avrà come conseguenza la sospensione o revoca delle prestazioni.

Modello RED semplificato per i pensionati

Con la comunicazione tramite RED semplificato si segnalano all’INPS eventuali redditi rilevanti per il ricalcolo di pensioni erogate con un vincolo reddituale. In molti casi è infatti necessario comunicare anche il reddito del coniuge e dei componenti del nucleo familiare.

Come inviare la Dichiarazione reddituale RED

Online tramite il portale INPS, accedendo (con SPID, CIE o CNS) al servizio “RED semplificato. Si può anche procedere contattando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile. Per chi ha problemi è disponibile anche l’assistenza gratuita dei CAF per la compilazione e l’invio del modello RED. Infine, ci si può anche recare direttamente presso le sedi INPS territorialmente competenti.

Il sollecito INPS sulla Dichiarazione RED

A tutti gli interessati è stato inviato un apposito sollecito. La comunicazione cartacea contiene anche un QR code per visionare la video guida all’adempimento. Le stesse istruzioni sono comunque accessibili dall’area riservata MyINPS o tramite le notifiche delle App IO e INPS Mobile.

L’adempimento riguarda i titolari delle prestazioni collegate al reddito più diffuse: quattordicesima, integrazione al minimo, maggiorazione sociale, assegni al nucleo familiare, bonus tredicesima.

La video-guida spiega cosa deve fare e come farlo, indicando i canali di comunicazione e le modalità per verificare il diritto a eventuali ulteriori prestazioni collegate al reddito (c.d. diritti inespressi), invitando ad utilizzare per questo scopo il nuovo servizio Consulente digitale delle pensioni, oltre al servizio Cedolino pensione e Cassetta postale.