Reddito di Cittadinanza, cambia la domanda: adesso equivale alla DID

Aggiornata la domanda telematica di Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di cittadinanza (PdC), disponibile sul sito ufficiale del sussidio (www.redditodicittadinanza.gov.it, alla sezione “Richiedi o accedi”) e sul portale INPS (www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza), adeguandosi alle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022.

RdC: sale il tetto di reddito per mantenere la disoccupazione 11 Luglio 2022 A partire dal 15 luglio, la domanda presentata per sé e per tutto il nucleo familiare equivale alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), pertanto è trasmessa all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per l’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Reddito di Cittadinanza: come fare e verificare lo stato della domanda 29 Marzo 2022 In fase di compilazione della domanda, barrando la casella relativa alle dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello, ci si dichiara immediatamente disponibile (per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare) al lavoro. Di contro, una domanda di RdC che non contenga tale dichiarazione sarà considerata improcedibile.

Pertanto, tutte le integrazioni necessarie a completarla devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale. Tuti i dettagli nel messaggio 14 luglio 2022, n. 2820.