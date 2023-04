Come fare la DID online in disoccupazione

La Dichiarazione idi Immediata Disponibilità (DID) è il primo passo per potersi ricollocare nel mondo del lavoro: ecco come si rilascia e come funziona.

La DID è la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona.

Vediamo come renderla online, a cosa serve, come si distingue dall’attestato di disoccupazione.

Cosa è la DID online e chi deve presentarla

Chi è disoccupato, o ha ricevuto la comunicazione di licenziamento, deve presentare la DID per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro.

La DID non deve invece essere resa da chi si trova in condizione di “non occupazione” e non cerca lavoro. Gli inoccupati sono coloro che non lavorano o che ricavano da attività lavorativa un reddito annuo inferiore ad euro 8.000 (lavoro subordinato o parasubordinato), o inferiore ad euro 4.800 (lavoro autonomo). Tale condizione può essere autocertificata (e poi verificata dalle amministrazioni interessate) in caso di richiesta di accesso a servizi sociali o sanitari.

Che differenza c’è tra DID e attestato di disoccupazione?

La DID è la dichiarazione che determina l’inizio dello stato di disoccupazione e permette di usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro. La domanda di NASpI e Dis-coll che si presenta all’INPS equivale alla Dichiarazione di immediata disponibilità (così come anche la domanda di Reddito di Cittadinanza).

L’attestazione dello stato di disoccupazione certifica (a seguito della DID) lo stato di disoccupazione – riportandone anche il calcolo in giorni solari – necessario per accedere a servizi di reinserimento e incentivi all’assunzione.

Che differenza c’è con il Modello C2 storico?

Il Modello C2 storico è un certificato storico lavorativo che riporta tutti i rapporti di lavoro sottoscritti in un determinato periodo di tempo. Da questo documento si può anche desumere lo stato di disoccupazione.

Dove compilare la DID?

Le modalità con cui è possibile rendere la dichiarazione e compilare la DID sono:

DID online sul portale ANPAL;

sui portali regionali, dove già previsto dai sistemi informativi regionali;

presso il centro per l’impiego.

Come fare la DID su MyANPAL?

Per fare dal DID online si può procedere in autonomia tramite il sito web dell’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), accedendo all’area riservata MyANPAL tramite Spid, Cns o Cie.

Entrando si dichiara la propria immediata disponibilità al lavoro, che viene acquisita con riserva. Al primo contatto con il Centro per l‘Impiego, si vieni invitati a confermare lo stato di disoccupazione e a convalidare l’autenticazione con un documento d’identità. Dopo il riconoscimento, lo stato di disoccupazione decorre dal momento del rilascio della Did online.

Dopo la registrazione dell’interessato, che acquisisce nome utente e password, avviene l’autenticazione e l’inserimento delle informazioni utili alla profilazione e si arriva a prenotare l’appuntamento con il CPI per il patto di servizio personalizzato.

Il centro per l’impiego effettua la convocazione entro 90 giorni dal rilascio della DID, anche se i tempi possono variare da Regione a Regione e da CPI a CPI.

Come si calcola la durata dello status di disoccupazione?

La durata dello status di disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.

Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.

Ai fini del calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in 3 stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).