Servizi online della PA: boom in Italia per SPID e App IO

Cresce l'identità digitale: oltre 27 milioni di SPID e 26 milioni di CIE nel 2021, 24 milioni gli utenti App IO e 4 miliardi i pagamenti online con pagoPA.

Il Ministero per l’Innovazione tecnologica ha fatto il punto sullo stato di adozione dei principali strumenti digitali che consentono a cittadini e imprese di comunicare con la Pubblica Amministrazione ed accedere ai suoi servizi pubblici online. Vediamo di seguito una panoramica delle soluzioni disponibili e del loro utilizzo nel corso del 2021.

Strumenti e servizi pubblici online

Nel corso del 2021, ad esempio, sono state attivate 27,4 milioni di identità digitali SPID (con 570 milioni di accessi complessivi registrati) e quasi 26 milioni di CIE – Carta d’identità elettronica (con 22 milioni di autenticazioni effettuate). L’App IO è stata scaricata 24,5 milioni di volte, rendendo accessibili 77mila servizi (il 98% del totale fornito dai Comuni). Buone performance anche per la piattaforma pagoPA (il 99,4% dei Comuni vi promuove il pagamento dei propri servizi), che nel mese di dicembre ha registrato transazioni per 22,5 milioni di operazioni (per un controvalore di 4,3 miliardi di euro), effettuate da oltre 10 milioni di utenti, di cui mezzo milione per conto di imprese. Infine, nell’anno in cui hanno debuttato i certificati digitali anagrafici, l’Italia ha registrato 7.902 Comuni nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

SPID

Come ottenere un'identità digitale SPID 24 Agosto 2021

Attivate 12 milioni di nuove identità digitali SPID per un totale di 27,4 milioni di utenze rilasciate.

per un totale di 27,4 milioni di utenze rilasciate. Autenticazioni quadruplicate, raggiungendo quota 570 milioni (144 milioni del 2020).

Oltre 4.500 enti pubblici hanno attivato l’autenticazione tramite SPID (+223% rispetto al 2020), accanto a 77 soggetti privati.

App IO

Nuovi servizi INPS online su App IO 24 Dicembre 2021

App IO scaricata 15,3 milioni di volte (+67% rispetto al 2020), per un totale di download pari a 24,5 milioni

Aumento della media degli utenti mensili attivi, pari a 6 milioni (1,9 milioni nel 2020).

Nuovi 6.895 enti aggiunti alla App, per 77mila nuovi servizi disponibili, di cui oltre il 60% (49mila) aggiunti negli ultimi tre mesi dell’anno.

I comuni, con oltre 6.600 enti, rappresentano il 95% del totale, per 75mila servizi (98% del totale).

PAgoPA

Quasi 182 milioni transazioni registrate, in crescita dell’80% sul 2020, per un controvalore economico di 33,7 miliardi di euro.

Quasi 41 milioni gli utenti che hanno usufruito almeno una volta della piattaforma dei pagamenti elettronici.

7.860 i Comuni che hanno aderito a pagoPA nel 2021 (il 99,4% del totale), con 23 milioni transazioni (+143% rispetto al 2020).

CIE

Carte di identità elettroniche rilasciate in numero di 7,5 milioni (+ 55% rispetto al 2020), per un totale di 25,9 milioni di CIE rilasciate.

rilasciate. Numero di autenticazioni tramite CIE è stato pari a 22 milioni (1,9 milioni nel 2020).

2,530 i nuovi enti che permettono l’autenticazione tramite CIE, il 98% di tutti quelli che hanno attivato l’identità digitale.