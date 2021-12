Nuovi servizi INPS online su App IO

INPS su App IO: nuove funzionalità di notifica su pagamenti e pratiche, con aggiornamenti personali, presto l'integrazione digitale tra banche dati PA.

In arrivo nuovi servizi INPS disponibili sulla App IO, grazie all”intesa raggiunta con PagoPA. Si tratta di funzioni di notifica in relazioni a pagamenti, stato pratiche e comunicazioni. Nel dettaglio:

notifica disposizioni di pagamento di prestazioni pensionistiche e non,

di prestazioni pensionistiche e non, notifica stato di avanzamento di richieste gestite su Inps Risponde o Linea INPS,

gestite su Inps Risponde o Linea INPS, notifica di comunicazioni epistolari già consultabili nella Cassetta Postale on line,

epistolari già consultabili nella Cassetta Postale on line, video personalizzato per fruitori NASpI.

L’App IO si scarica gratuitamente dagli store dedicati ai sistemi operativi Android e iOS, ed è utilizzabile con identità digitale, SPID o CIE.

Grazie all’accordo fra amministrazioni pubbliche e PagoPA, inoltre, nel 2022 sarà rilasciata anche la piattaforma digitale nazionale dei dati, per lo scambio (interoperabilità) tra banche dati delle varie amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). In questo modo, basterà fornire una sola volta le proprie informazioni per aggiornarle tutte.