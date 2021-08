SPID professionale per il Portale Unico Dogane

Identità digitale: dal 3 agosto l'accesso al PUDM (Portale Unico Dogane Monopoli) è consentito anche tramite SPID di tipo professionale.

ADM (Agenzie delle Dogane e dei Monopoli) si allinea alle direttive offerte dalle “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale” fornite da AgID e inserisce lo SPID come strumento di identificazione personale per l’accesso ai propri servizi telematici in qualità di professionista o persona giuridica.

SPID gratuito con Poste 16 Agosto 2021 Ampliando dunque i canali e le modalità di autenticazione degli utenti sul Portale istituzionale dell’Agenzia (PUDM – Portale Unico Dogane Monopoli, raggiungibile all’indirizzo web www.adm.gov.it), dal 3 agosto permette di utilizzare l’identità SPID di tipo professionale (cfr.: Nota n. 16787 dell’11 agosto 2021).

Ad oggi, i Gestori di Identità Digitale che forniscono l’identità digitale SPID per uso professionale sono:

Namirial (identità digitale uso professionale della persona fisica)

Register

InfoCert (identità digitale uso professionale della persona fisica)

Poste Italiane (identità digitale uso professionale della persona fisica)

Per informazioni di dettaglio si può visitare il sito AgID (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid), mentre per segnalare malfunzionamenti e richiedere assistenza, si indica il seguente percorso: www.adm.gov.it > contatti e assistenza > assistenza online.