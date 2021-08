Green Pass, come recuperare online il codice Authcode

Specifica funzione per recuperare online il codice Authcode e ottenere subito il Green Pass: come si usa il servizio e come funziona la procedura.

Una funzione da poco resa disponibile sul portale ufficiale DGC per il Green Pass permette di ottenere subito online il codice Authcode con cui poi scaricare il Green Pass direttamente dal sito o via app. Fino al 30 luglio il codice arrivava solo in forma automatica per email o SMS ma, in caso di errori o malfunzionamenti (frequenti) non era possibile recuperarlo se non “attaccandosi” un un numero verde dedicato all’assistenza. Ora invece, tutti coloro che hanno il diritto al Green Pass, utilizzando il servizio web dal giorno stesso dell’evento che lo ha generato (ad esempio dopo la seconda dose), possono chiedere il codice Authcode (o altro codice relativo all’evento, ad esempio un tampone negativo), anche se non hanno ricevuto o hanno smarrito l’SMS o l’email.

Come recuperare l’Authcode online

Dalla home page del portale DGC (www.dgc.gov.it), si può cliccare sull’apposito link “recupera il tuo codice Authcode“. Lo stesso servizio si può raggiungere con il percorso: Come si ottiene la Certificazione verde COVID-19 > Scopri di più. Bisogna inserire nel form di compilazione il proprio codice fiscale, le ultime otto cifre della Tessera Sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (ultima vaccinazione, prelievo del test rapido o tampone molecolare). Poi si clicca sul Recupera Authcode: viene generato il codice, che consente di scaricare subito la Certificazione, anche dallo stesso sito, con Tessera Sanitaria o con App Immuni.

Come scaricare il Green Pass per italiani vaccinati o guariti all’estero 6 Agosto 2021 N.B. Gli italiani all’estero non hanno bisogno dell’Authcode per scaricare il green pass. Anche i dipendenti delle istituzioni UE, il personale diplomatico, di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’Aire (residenti all’estero) possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale o l’identificativo assegnato da Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell’ultima vaccinazione, senza la necessità dell’AUTHCODE.

Ricordiamo sinteticamente che il green pass può essere scaricato digitalmente via web (portale DGC), via app con Immuni e IO, con Tessera Sanitaria oppure è possibile chiederlo in formato digitale o cartaceo al proprio medico o al farmacista.