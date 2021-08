Emilia-Romagna: il Green Pass Covid sbarca sul FSE online

I cittadini dell’Emilia-Romagna possono scaricare il Green pass dal Fascicolo Sanitario Elettronico, visibile tra i documenti sanitari personali.

Come scaricare la Certificazione verde COVID-19: Green Pass su FSE 16 Luglio 2021 I cittadini residenti in Emilia-Romagna possono ottenere il Green Pass attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, una procedura semplificata attivata dalla Regione in vista dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi a partire dal 6 agosto. La Certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID) può infatti essere scaricata collegandosi al proprio FSE attraverso il portale dedicato, dove vengono caricati tutti i documenti sanitari personali.

A rendere possibile la procedura è il trasferimento delle certificazioni digitali dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, in modo tale che gli assistiti possano reperire in modo agevole il lasciapassare che a brevissimo sarà obbligatorio per svolgere diverse attività su tutto il territorio nazionale, come partecipare a spettacoli aperti al pubblico, a eventi e competizioni sportive, per visitare mostre e musei, accedere a bar e ristoranti al chiuso e prendere parte ai concorsi pubblici.

Il Green Pass, che si ottiene sottoponendosi alla vaccinazione contro il Coronavirus, in seguito alla guarigione dall’infezione o effettuando un test molecolare o antigenico con esito negativo (con validità 48 ore), contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato emesso dal Ministero della Salute. Come sottolinea l’assessore alle politiche per la salute, Raffaele Donini:

È lo strumento più efficace per il ritorno alla normalità ed evitare altre chiusure.

La facilità con cui i cittadini potranno scaricare il green pass, utilizzando uno strumento come il Fascicolo sanitario, a cui sono già abituati, potrà essere di grande aiuto per dotarsi di questa certificazione. Per scaricarla è necessario collegarsi al portale Certificazione verde COVID-19 (https://www.fascicolo-sanitario.it) utilizzando le proprie credenziali personali, o anche accedendovi direttamente dalla pagina https://salute.regione.emilia-romagna.it