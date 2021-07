Come scaricare la Certificazione verde COVID-19: Green Pass su FSE

Come scaricare il Green Pass dal Fascicolo Sanitario Elettronico accedendo al FSE con credenziali SPID, CIE o CNS-TS: tutti gli indirizzi web regionali.

Come scaricare il Green Pass Covid con Tessera Sanitaria? 28 Giugno 2021 Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile scaricare il Green Pass in tempo reale, accedendo al FSE tramite proprie SPID o altre credenziali personali come TS-CNS e CIE, o comunque con le modalità previste nella propria Regione. La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile in PDF. Ogni cittadino, per accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, deve visitare lo specifico indirizzo web.

Abruzzo : https://sanita.regione.abruzzo.it/fse

: https://sanita.regione.abruzzo.it/fse Basilicata : https://www.fascicolo.basilicata.it

: https://www.fascicolo.basilicata.it Calabria : https://www.fascicolosanitario.regione.calabria.it

: https://www.fascicolosanitario.regione.calabria.it Campania : https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseHomeWeb/accesso.xhtml

: https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseHomeWeb/accesso.xhtml Emilia Romagna : https://www.fascicolo-sanitario.it

: https://www.fascicolo-sanitario.it Friuli Venezia Giulia : https://sesamo.sanita.fvg.it

: https://sesamo.sanita.fvg.it Lazio : https://www.salutelazio.it/fascicolo-sanitario-elettronico1

: https://www.salutelazio.it/fascicolo-sanitario-elettronico1 Liguria : https://www.fascicolosanitario.liguria.it

: https://www.fascicolosanitario.liguria.it Lombardia : https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it Marche : https://fse.sanita.marche.it

: https://fse.sanita.marche.it Molise : https://fse.regione.molise.it

: https://fse.regione.molise.it Piemonte : https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/fascicolo-sanitario

: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/fascicolo-sanitario Puglia : https://www.sanita.puglia.it/infofse

: https://www.sanita.puglia.it/infofse Sardegna : https://fse.sardegnasalute.it

: https://fse.sardegnasalute.it Sicilia : https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseHomeWeb/accesso.xhtml

: https://fascicolosanitario.sanita.finanze.it/FseHomeWeb/accesso.xhtml Toscana : http://fascicolosanitario.regione.toscana.it

: http://fascicolosanitario.regione.toscana.it Umbria : https://salute.regione.umbria.it/fse

: https://salute.regione.umbria.it/fse Valle d’Aosta : https://www.fse.vda.it

: https://www.fse.vda.it Veneto : https://sanitakmzerofascicolo.it

: https://sanitakmzerofascicolo.it Provincia Autonoma di Trento : https://trec.trentinosalute.net/home

: https://trec.trentinosalute.net/home Provincia Autonoma di Bolzano: http://fsse.civis.bz.it/fse

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è il canale telematico attraverso il quale ripercorrere e consultare la propria storia clinica. Costituisce l’insieme dei dati digitali sanitari e socio-sanitari. Nel Fascicolo Sanitario Elettronico è presente anche la Certificazione Verde Covid-19.