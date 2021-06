Lazio zona bianca, vaccino Covid dal medico: come prenotare

Il Lazio apre le prenotazioni per vaccinarsi presso i medici di base attraverso la piattaforma unica online.

Si amplia in Lazio la rete dei punti di accesso alla vaccinazione anti-Covid, prenotabile attraverso un unico portale online valido anche per i medici di medicina generale.

Lazio: vaccino Covid in farmacia dal 1 giugno 21 Maggio 2021

La Regione, infatti, dà il via libera alla prenotazione online della vaccinazione anti-Covid anche presso le unità di cure primarie dei medici di medicina generale. Un passo in avanti che consentirà non solo di semplificare le procedure a carico dei cittadini per poter ricevere la somministrazione del vaccino, ma anche una strategia per coinvolgere anche i soggetti ancora indecisi che, grazie alla fiducia verso il proprio medico, potranno superare le diffidenze e fare una scelta consapevole.

Secondo il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, il risultato raggiunto finora con la campagna vaccinale permette di superare lo strumento degli hub e di passare il testimone all’interno del sistema sanitario regionale, attraverso una piena e nuova forma di coinvolgimento dei medici di medicina generale.

Da lunedì entreremo in zona bianca, e lo faremo anche grazie alla comunità del Lazio: siamo stati la Regione con il minor numero di giorni di restrizione in zona arancione e rossa, malgrado i problemi immensi, le imprese hanno comunque potuto sviluppare la propria attività e da lunedì inizia una stagione diversa. Raccomando anche in zona bianca di continuare a osservare le regole, prime fra tutte indossare la mascherina ed evitare il più possibile gli assembramenti.