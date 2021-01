Dismissioni INAIL: aste immobiliari di gennaio 2021

Sono online le aste immobiliari relative alle dismissioni INAIL programmate per il mese di gennaio 2021 sul portale del Notariato.

Casa e Aste garantite dai Notai: come funziona 19 Ottobre 2020 Nel mese di gennaio 2021 si svolgeranno le aste relative alle dismissioni del patrimonio immobiliare INAIL. Come cita il bando pubblicato sul sito del Notariato, le unità in vendita saranno offerte in asta nel periodo compreso tra il 18 e il 21 gennaio. L’Istituto mette all’asta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere o occupate che fanno parte del relativo programma di dismissione.

Le aste di gennaio sono inerenti a 45 unità immobiliari, a uso residenziale e commerciale, situate in Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto. Le vendite sono gestite attraverso procedure basate sul meccanismo dell’asta pubblica, in modo da assicurare la massima trasparenza delle operazioni.

È stata stipulata un’apposita convenzione tra l’INAIL e il Consiglio Nazionale del Notariato, nell’ambito della quale l’Istituto ha deciso di aderire al progetto “Aste Telematiche” che prevede l’utilizzo di una piattaforma informatica ad hoc, la stessa utilizzata ad esempio per le aste INPS.

Le aste sono effettuate per singoli lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori: l’elenco corredato dalla relativa documentazione (planimetrie, foto, ecc.), così come l’elenco dei notai presso i quali è possibile depositare le offerte, sono disponibili sul portale dell’INAIL e del Notariato.