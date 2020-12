Digitalizzazione: più servizi per cittadini e imprese

Al via la preselezione dei migliori Hub italiani per la rete dei Poli europei di innovazione digitale: candidature aperte, finanziamenti fino al 100%.

Il MiSE annuncia la riapertura dei Bandi Marchi, Disegni e Brevetti: i termini per la presentazione delle domande e i nuovi stanziamenti.

Progetto formativo promosso in Italia da Huawei per l’acquisizione di competenze digitali con certificazione finale HCIA.

Innovazione: consultazione pubblica in Lombardia

Al via la consultazione pubblica per definire la strategia di specializzazione intelligente mirata a promuovere l’innovazione in Lombardia.