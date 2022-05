Mappe e planimetrie catastali: come consultarle online

Tutti i servizi dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione online di mappe e planimetrie catastali, compreso il Geoportale Cartografico Catastale.

Le mappe catastali di tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le Province autonome di Trento e Bolzano, si possono consultare online grazie all’attivazione di un nuovo servizio digitale da parte dell’Agenzia delle Entrate. La cartografia catastale può essere consultata online in modalità dinamica da parte delle PA, delle imprese, dei professionisti e dei cittadini.

Mappe catastali

Tutti gli utenti interessati possono accedere al servizio attraverso specifiche applicazioni: le informazioni visualizzate sono sincronizzate con la banca dati cartografica del Catasto, quindi costantemente aggiornate. L’Agenzia delle Entrate ha attivato un apposito Geoportale Cartografico Catastale per agevolare la consultazione delle mappe, attraverso la ricerca e la visualizzazione dinamica delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni; per ottenere le informazioni cartografiche complete e quelle censuarie del Catasto Terreni e Fabbricati sono disponibili i seguenti servizi:

Consultazione personale (gratuita per i titolari di diritti reali)

Visura catastale telematica (a pagamento)

L’Agenzia delle Entrate, in attuazione della Direttiva europea INSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe, rende inoltre disponibile la consultazione della cartografia catastale attraverso un servizio basato sullo standard WMS (Web Map Service).

Planimetrie catastali

Per le planimetrie catastali è disponibile anche la consultazione online per gli agenti immobiliari con delega dell'intestatario, valida per 30 giorni (conservata, in originale, per cinque anni dal delegato). L'accesso è consentito ai soggetti iscritti al REA (tenuto presso le Camere di Commercio), nella sezione agenti immobiliari.

Il delegante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il conferimento della delega, dalla propria area riservata del portale web del Fisco oppure di persona ad un qualunque sportello o, ancora, tramite PEC. La stessa procedura può essere seguita anche dal delegato, che potrà contestualmente compilare la richiesta per la consultazione della planimetria. L’esito arriva per email e con notifica nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.