Credito INPS dopo la pensione: regole per dipendenti pubblici

Istruzioni INPS per aderire al Fondo Credito anche dopo il pensionamento, purché si manifesti la volontà entro l’ultimo giorno di servizio.

È possibile continuare ad essere iscritti al Fondo Credito INPS anche dopo il pensionamento, tuttavia non si tratta di una procedura automatica: è necessario comunicare la volontà di aderire entro l’ultimo giorno di servizio.

Prestiti INPS ai pensionati: non solo cessione del quinto 15 Febbraio 2024 A precisare le modalità di accesso anche dopo la pensione alle prestazioni creditizie erogate dal fondo previdenziale ai lavoratori del pubblico impiego è stata l’INPS, che con il Messaggio n. 3028/2024.

Sono obbligatoriamente assicurati al Fondo tutti i dipendenti in attività iscritti alla Gestione pubblica e, chi non è iscritto, può aderire entro 30 giorni dall’assunzione o dal trasferimento.

In caso di cessazione dal servizio, invece, l’iscrizione al Fondo Credito viene a mancare a meno che l’interessato non comunichi la volontà di mantenerla anche dopo il pensionamento entro l’ultimo giorno di servizio.

In presenza di un prestito ancora in ammortamento concesso dall’Istituto a favore di un dipendente già iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il debitore può estinguerlo anticipatamente e in unica soluzione oppure trasferire il piano di ammortamento sul trattamento di quiescenza.