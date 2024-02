Prestiti INPS ai pensionati: non solo cessione del quinto

Calendario pagamenti INPS di febbraio 2024: tutte le date per l’accredito di Assegno di Inclusione e SFL, Assegno Unico e NASpI, pensioni e sussidi.

Sostegni per handicap e malattia grave: bando INPS

Scade il 29 febbraio il nuovo bando INPS per la richiesta di contributi ai dipendenti e pensionati Poste – ex IPOST per handicap grave e grave malattia.