Docenti e ATA: stipendio di febbraio su NoiPA

Lo stipendio di febbraio di docenti e ATA è già visibile su NoiPA, compreso di conguaglio fiscale a debito o credito.

Sul portale NoiPA è visibile l’importo dello stipendio di febbraio 2022 percepito da docenti e personale ATA, sia operativi con contratto a tempo indeterminato sia con supplenza al 31 agosto o 30 giugno. Per visualizzare le voci in busta paga è necessario accedere al proprio account personale sul portale, cliccando poi su “Consultazione pagamenti”.

Il cedolino paga di febbraio relativo al personale della scuola non prevede ancora le nuove addizionali IRPEF comunali e regionali, che saranno invece integrate a partire dal mese di marzo 2022, dopo l'adeguamento ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma fiscale.

Alla retribuzione, invece, sono stati applicati i conguagli fiscali relativi al saldo tra le ritenute d'acconto operate a cadenza mensile e l'imposta dovuta per quanto riguarda l'anno fiscale 2021. Ogni cedolino, quindi potrebbe caratterizzarsi per una differenza a credito o a debito. In caso di credito a favore del dipendente, infatti, l'imposta dovuta è inferiore al totale delle ritenute che sono state operate in ogni periodo di paga. In caso di debito, invece, l'imposta dovuta supera il totale delle ritenute già operate.