NoiPA: come registrarsi, accedere e consultare cedolino e pagamenti

Guida al servizio online NoiPA: come registrarsi, effettuare il login con codice fiscale e password, accedere ai servizi e consultare i pagamenti.

NoiPA è il servizio realizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG), del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la gestione degli stipendi del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione. Attraverso il portale i dipendenti pubblici possono registrarsi e consultare il cedolino mensile, oltre a usufruire di numerosi servizi self service e a poter rimanere sempre aggiornati sulle comunicazioni e le novità offerte dal portale. Il sistema fornisce inoltre, alle Amministrazioni che aderiscono (Ministeri, Regioni e autonomie locali, Agenzie Fiscali Enti Pubblici non economici…), un sistema unico di gestione di tutti gli aspetti di natura giuridica, economica e di rilevazione presenze che riguardano il personale.

NoiPA: come registrarsi e accedere

Per entrare nell’area riservata del portale NoiPA occorre prima inserire le opportune credenziali, composte da codice fiscale e password. Quest’ultima si ottiene solo dopo essersi registrati sul sistema NoiPA con un indirizzo di posta elettronica valido. Se questo corrisponde a quello comunicato all’amministrazione di appartenenza, risulterà già immesso nel sistema NoiPA, altrimenti sarà necessario andare personalmente dal Responsabile dell’Identificazione del Dipendente (RID) del proprio ufficio di servizio per l’identificazione e comunicare sia l’indirizzo email che il numero di cellulare.

In entrambi i casi, si riceverà una comunicazione all’indirizzo fornito. In caso contrario si consiglia di controllare lo spam, prima di rivolgersi al RID per l’invio di una nuova email. Ricevuta l’email, per ottenere la password bisognerà confermare l’indirizzo fornito, seguendo le istruzioni contenute nel messaggio. Quindi si riceverà una seconda email contenente una password provvisoria e un link alla pagina nella quale impostarne una nuova.

Nel caso si sia comunicato anche il numero di cellulare, contemporaneamente alla email si riceverà un SMS contenente un codice di sicurezza da digitare sulla stessa schermata. Quindi un secondo SMS confermerà l’avvenuta validazione del numero. In caso di errore, nell’inserimento del codice bisognerà prima effettuare un primo accesso al portale con codice fiscale e password, quindi entrare nell’area riservata, accedere alla sezione “Modifica dati personali” e inserire correttamente il codice ricevuto nell’apposito spazio.

Una volta effettuato il primo accesso il sistema inoltra anche un codice PIN (via e-mail o tramite SMS), necessario per utilizzare i servizi self service disponibili sul portale NoiPA. Ricordiamo che la piattaforma prevede la possibilità di accedere al portale NoiPA anche usando le proprie credenziali SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) oppure i dati della Carta Nazionale dei Servizi: i corrispondenti due pulsanti sono posizionati affiancati alla base della form. Tutti i servizi del Portale NoiPA sono accessibili anche tramite App gratuita per dispositivi mobili Android e iOS.

Cedolino NoiPA

Per visualizzare il Cedolino NoiPA con lo stipendio di luglio 2021 basta cliccare sul servizio “Consultazioni pagamenti”. Nella busta paga di questo mese potrebbero già esserci i rimborsi fiscali da 730 e le variazione degli importi degli assegni familiari ANF.