Assunzioni PA: bando di concorso per 2800 professionisti tecnici al Sud

Il Ministro Brunetta annuncia il concorso per assumere professionisti tecnici presso le amministrazioni del Sud Italia: bando di concorsoi primi di aprile.

Il concorso per l’assunzione di 2800 professionisti tecnici da inserire presso le amministrazioni del Sud Italia è in dirittura d’arrivo. Il bando, pubblicato a breve, è finalizzato a selezionare personale non dirigenziale attraverso una procedura concorsuale che si svolgerà in modalità innovativa e digitale. I professionisti, chiamati a operare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, saranno infatti selezionati nel corso di due sessioni differenti: la valutazione dei titoli e una prova scritta digitale a risposta multipla. Le prove si svolgeranno in modalità decentrata, presso sedi dislocate sull’intero territorio nazionale.

I profili professionali sono i seguenti:

Tecnico ingegneristico;

Esperti Gestione, rendicontazione, controllo;

Progettista – animatore territoriale – innovazione sociale;

Amministrativo giuridico;

Process data analyst.

Nel corso della selezione saranno valorizzate le esperienze specifiche dei candidati relative ai singoli profili.

Vogliamo dotare le Pubbliche amministrazioni di personale di alto livello, ben selezionato – ha commentato il Ministro Renato Brunetta -.

“Entro i primi giorni di aprile parte il bando e da lì comincia il countdown. È una sfida, in cento giorni assumeremo 2.800 professionisti ‘high skill’ per le amministrazioni del Sud. È il primo test per la rivoluzione nel reclutamento dell’intera Pubblica amministrazione, dimostreremo che si possono fare concorsi digitali serissimi e in tempi ristretti.

Se funziona, vorremmo applicare questo stesso criterio per il Recovery“.