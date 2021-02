Milano: Arera seleziona diplomati

Selezione pubblica per assumere diplomati a tempo determinato presso la sede ARERA di Milano: requisiti e informazioni per candidarsi.

Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha indetto una selezione pubblica per assumere nuove risorse a tempo determinato presso la sede di Milano.

Nello specifico, l’opportunità di lavoro si rivolge a quattro diplomati con esperienza e competenze specifiche per quanto concerne l’attività di alta segreteria tecnica e/o direzionale, la conoscenza dei sistemi di protocollazione e programmazione, ovvero e delle procedure amministrative di gestione contabile e del personale.

È previsto un contratto di assunzione di durata quadriennale, con possibilità di rinnovo. Per candidarsi è necessario aver conseguito il diploma di maturità, conoscere la lingua inglese e gli applicativi informatici più diffusi oltre a dimostrare di aver maturato la propria esperienza professionale in discipline inerenti alla posizione che si andrebbe a occupare. Si richiede, quindi, un’esperienza di almeno tre anni presso uffici pubblici o privati o presso l’Autorità per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

La selezione consisterà nella valutazione dei titoli e in un esame orale. Le domande devono pervenire entro il 4 marzo 2021.