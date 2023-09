Bonus carburante Autotrasporto: domande al via

Bonus carburante per autotrasportatori, richieste di credito d’imposta dal 12% al 28% sulla piattaforma attiva dall'11 settembre: importi e scadenze.

Operativa la piattaforma per inoltrare le richieste di credito d’imposta relative al bonus carburante per autotrasportatori, misura inserita dal Governo nel Decreto Energia per mitigare gli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio.

I tax credit sono tre, a seconda della tipologia di attività svolta, e fanno riferimento a differenti riferimenti normativi e periodi di acquisto carburante. Vediamo i dettagli-

Bonus carburante autotrasportatori: calendario 2023

Il tax credit in favore delle imprese di autotrasporto merci riguarda sia l’attività per conto proprio (decreto-legge 144/2022 e successive modificazioni) sia per conto terzi (legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 503 e seguenti): nel primo caso le domande si inoltrano a partire dall’11 al 29 settembre; nel secondo caso dal 18 settembre al 6 ottobre. Per il trasporto di persone su strada (decreto Aiuti-ter), infine, lo sportello resta aperto dal 14 settembre al 4 ottobre.

Nelle tre pagine del Ministero dedicate ai tre tax credit sono disponibili i file di esempio (da salvare in formato CSV) per l’inserimento dei dati sulle fatture di acquisto e gli automezzi riforniti (vedi link di seguito).

Importi del credito d’imposta

Le imprese del settore autotrasporto merci in conto proprio possono usufruire di un credito di imposta pari ad un massimo del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022, nel limite del plafond stanziato di 85 milioni di euro.

possono usufruire di un credito di imposta pari ad un massimo del sostenute nel primo trimestre 2022, nel limite del plafond stanziato di 85 milioni di euro. Sono invece 200 milioni le risorse per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi , alle quali viene riconsicuto un tax credit massimo del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022.

, alle quali viene riconsicuto un tax credit massimo del della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022. Infine, sono 15 milioni i fondi a favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di persone su strada, da utilizzare tramite credito d’imposta nella misura massima del 12% per le spese sostenute nel secondo semestre 2022.

Per fruire del credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, i beneficiari devono presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.