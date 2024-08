Laurearsi conviene: ecco gli atenei che generano stipendi più alti

University Report: Osservatorio JobPricing sull’impatto della laurea in relazione alle chance occupazionali e retributive.

Qual è l’impatto della formazione universitaria sulle prospettive retributive dei laureati italiani? La nona edizione del University Report presentata dall’Osservatorio JobPricing risponde a questa domanda mettendo in evidenza come studiare e ottenere un titolo di studio abbia ancora un’importanza cruciale, facendo la differenza in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Occupazione di neolaureati: Eurostat boccia l'Italia 23 Agosto 2023

Secondo i dati dello studio annuale, che analizza il valore retributivo della laurea nel mercato del lavoro italiano, un livello di istruzione più alto genera migliori opportunità di occupazione e carriera, riflettendosi anche in una retribuzione che per i laureati e più alta del 45% rispetto ai non laureati, pari a circa 13.000 euro di differenza sulla RAL.

Il report di quest’anno – afferma Andrea Anselmi, Consultant di JobPricing – ribadisce ancora una volta l’importanza di investire il proprio tempo e il proprio denaro in un percorso di formazione universitaria. I dati parlano chiaro: chi ottiene questo titolo di studio riesce a trovare lavoro più facilmente, più velocemente e può arrivare a ricoprire posizioni di responsabilità in azienda, percependo di conseguenza anche retribuzioni mediamente più elevate rispetto a chi si ferma alla sola scuola dell’obbligo.

Il report 2024, inoltre, mette in evidenzia spiccate differenze regionali e tra i diversi atenei, tanto che le università del Nord Italia e gli istituti privati come il Politecnico di Milano e l’Università Commerciale Luigi Bocconi offrono maggiori prospettive di guadagno. A fare la differenza sono anche le discipline STEM, che sembrano essere le più remunerative.

Analizzando i dati dell’University Report 2024, inoltre, è possibile scoprire le retribuzioni medie percepite nel 2023 dai laureati per la classe di età 25-34 anni a seconda dell’ateneo di riferimento:

Università Commerciale Luigi Bocconi, RAL media 38.390 €;

Politecnico di Milano, RAL media 37.751 €;

Università degli Studi dell’Insubria, RAL media 37.161 €;

Università Carlo Cattaneo LIUC, RAL media 37.042 €;

Politecnico di Bari, RAL media 36.450 €;

Libera università di lingue e comunicazione IULM 35.915 €;

Università degli Studi di Verona, RAL media 35.851 €;

Politecnico di Torino, RAL media 35.826 €;

Alma mater studiorum Università di Bologna, RAL media241 €;

Università degli Studi di Parma, RAL media228 €;

Università Cattolica del Sacro Cuore, RAL media176 €;

Università degli Studi di Milano, RAL media740 €;

Università degli Studi di Bari, RAL media670 €;

Sapienza Università di Roma, RAL media646 €;

Università degli Studi di Pavia, RAL media643 €.