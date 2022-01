LinkedIn: la classifica delle professioni in ascesa

Cresce la domanda di lavoro in Italia soprattutto nel comparto industriale, ma le imprese faticano a reclutare divere figure specializzate.

L’occupazione nell’Artigianato e nelle MPMI mostra un trend in crescita, ma resta il nodo Omicron: il report dell’Osservatorio CNA.

I contratti di lavoro dipendente tornano a crescere: le sfide 2022 per le imprese e il divario di genere alimentato dalla pandemia nel report Bankitalia.

INPS Incentivi occupazione: tutte le agevolazioni INPS Assunzioni e agevolazioni contributive erogate dall’INPS nel 2021 alle aziende: Apprendistato, Incentivo Donne, Esonero giovani, Decontribuzione sud.

Lazio Orientamento al lavoro per over 50 disoccupati Progetto di orientamento al lavoro della CNA di Roma per favorire inserimento o reinserimento nel mercato degli over 50: incontri mirati e CV alle imprese.

Assunzioni Made in Italy traino per le offerte di lavoro Trend positivo per l’occupazione in Italia, soprattutto grazie alle offerte che arrivano dalle imprese Made in Italy: ecco le figure più ricercate.

Competenze PNRR: Piano Nuove Competenze ai nastri di partenza PNRR, formazione per lavoratori e occupazione per disoccupati, in RdC e cassa integrazione: decreto attuativo del Piano Nazionale Nuove Competenze.