Rapporto Parità di genere: scadenze e regole 2024

Istruzioni INPS per la contribuzione dei lavoratori distaccati all’estero in paesi extra-UE: i nuovi minimali retributivi 2024 e la scadenza del 17 giugno.

Lavoratori caregiver o in malattia: oltre a permessi e congedo straordinario retribuito, c’è anche l’aspettativa di due anni per assistere familiari.

Aspettativa retribuita e non retribuita dal lavoro: come e quando chiederla

L’assenza motivata dal lavoro per aspettativa retribuita o non retribuita è un diritto: come funziona, i casi previsti, quanto dura e come chiederla.