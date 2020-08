Huawei: formazione digitale e certificazione online

Progetto formativo promosso in Italia da Huawei per l’acquisizione di competenze digitali con certificazione finale HCIA.

Competenze digitali: strategia nazionale al via 7 Agosto 2020 Secondo l’edizione 2020 del Digital Economy and Society Index (DESI) la situazione delle competenze digitali in Italia non è rosea, soprattutto tenendo conto del gap che divide la penisola dalle altre nazioni della UE.

Con questa consapevolezza, e soprattutto alla luce dei cambiamenti epocali che il Coronavirus sta imponendo alla società e al mondo produttivo, stanno fiorendo le iniziative volte ad accelerare i processi di sviluppo e di transizione al digitale.

Learn ON in Italy è ad esempio il programma formativo gratuito promosso in Italia da Huawei, iniziativa basata su una serie di corsi online mirati a favorire l’acquisizione di competenze digitali in tema di 5G, Intelligenza Artificiale, IoT, Cloud Computing, Big Data.

Il progetto è articolato in quattro fasi distinte:

corsi online di auto apprendimento ;

; Live Webinar per la preparazione all’esame finale;

all’esame finale; test preliminari per ottenere il voucher di ammissione all’ esame finale;

finale; esame finale online per conseguire la Certificazione HCIA, riconosciuta in tutto il mondo.

Huawei è attiva in Italia anche grazie alla collaborazione con 15 università e realizzando programmi di training come ‘Seeds for the Future’ e ‘Huawei ICT Academy’.