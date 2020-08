Competenze digitali: strategia nazionale al via

L’Italia ha la sua strategia nazionale per le competenze digitali, punto di partenza per promuovere l’occupazione legata alle tecnologie emergenti.

Rinascita digitale, fra formazione e innovazione 15 Aprile 2020 Grazie al decreto siglato dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’Italia ha la sua strategia nazionale per le competenze digitali, fondamentale per mettere in atto pienamente i processi di trasformazione digitale sul territorio.

Esito della collaborazione tra Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Università, istituti di ricerca, imprese, professionisti e associazioni, la strategia si basa su alcuni assi di intervento specifici e sull’obiettivo di ridurre il digital-divide con gli altri Paesi europei e il gap a livello territoriale.

Istruzione e formazione superiore per lo sviluppo delle competenze digitali all’interno dei cicli d’istruzione per i giovani.

superiore per lo sviluppo delle competenze digitali all’interno dei cicli d’istruzione per i giovani. Forza lavoro attiva per garantire competenze digitali adeguate sia nel settore privato che nel settore pubblico, incluse le competenze per l’e-leadership.

attiva per garantire competenze digitali adeguate sia nel settore privato che nel settore pubblico, incluse le competenze per l’e-leadership. Competenze specialistiche ICT per potenziare la capacità del Paese di sviluppare le capacità per accedere ai nuovi mercati e nuove possibilità di occupazione, legate alle tecnologie emergenti .

per potenziare la capacità del Paese di sviluppare le capacità per accedere ai nuovi mercati e nuove possibilità di occupazione, legate alle . Diritti di cittadinanza per una partecipazione consapevole alla vita democratica di cittadini che sviluppino le competenze digitali necessarie a esercitarli.

Diverse le iniziative in programma e già avviate con la supervisione del MID, tra cui il progettovarato con il bando rivolto a 1000 volontari del Servizio Civile Universale, con lo scopo di rafforzare il ruolo dei giovani come facilitatori digitali.

È anche prevista una collaborazione organica con la RAI per lo sviluppo di contenuti per tutti i cittadini, veicolati anche attraverso la TV, così come la realizzazione di un sito web dove i cittadini possono trovare una guida e strumenti per valutare e potenziare le proprie competenze.

La strategia è stata elaborata nell’ambito dell’iniziativa Repubblica Digitale e beneficia della collaborazione con le organizzazioni aderenti alla Coalizione Nazionale. Il Comitato Tecnico Guida di Repubblica Digitale è coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.