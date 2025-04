Premi di produttività aziendale: fino a 1600 euro l’anno

Il punto sui contratti di produttività attivati in Italia: tipologie, obiettivi e importo medio annuo del premio secondo i dati del Ministero del Lavoro.

Ammontano a oltre 12mila i contratti che prevedono premi di produttività attivi in Italia, riferiti ad accordi aziendali e territoriali. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono quasi mille 910 quelli depositati nell’ultimo mese e finalizzati all’erogazione di una quota di salario aggiuntivo correlato al risultato aziendale.

Per quanto riguarda l’importo medio annuo dei premi, si parla di un una media di 1.581,51 euro a beneficio di 3.239.236 lavoratori che percepiscono importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi.

Benefit aziendali: detassazione limitata per i premi di risultato 24 Marzo 2025 Il report del Ministero mette in luce la graduale ma sistematica crescita della stipula di contatti di produttività a beneficio dei lavoratori, anche grazie alla spinta della Legge di Bilancio 2025 e alla detassazione dei premi corrisposti introdotta con la Legge di Bilancio 2023 e confermata per il triennio 2025-2027 al 5%. La riduzione d’imposta si può applicare ai premi erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato, assunti con contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato e con RAL fino a 80mila euro, per un massimo di 3mila euro lordi, incrementabili a 4mila euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

I contratti attivi hanno finalità che spaziano dagli obiettivi di produttività (9.850) a quelli di redditività (7.803) o di qualità (6.186), ma non mancano i piani di partecipazione (1.255) e le misure di welfare aziendale (7.399).

La metà delle aziende che ricorre ai contratti di produttività conta meno di 50 dipendenti, mentre la quota restante è suddivisa tra le imprese con oltre 100 dipendenti (35%) e quelle con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%). Tra quelli attivati nel 2025 troviamo in testa la Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Anche tra quelli attivi al 15 aprile 2025 rimane analogo il “podio”.