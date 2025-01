Le nuove detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi

Le novità in Manovra 2025 per le detrazioni nel 730: tetto spese detraibili, stretta su familiari a carico, potenziamento per istruzione e cani guida.

La Legge di Bilancio 2025 ha imposto nuovi vincoli alle detrazioni fiscali per chi guadagna più di 75mila euro lordi annui e per la detrazioni IRPEF sui figli a carico, mentre introduce misure più favorevoli al contribuente sulle spese di istruzione e su quelle per i cani guida.

Vediamo una breve panoramica delle novità inserite nella legge 207/2024 e in vigore dal primo gennaio 2025.

Nuovo tetto alle detrazioni nel 730

Taglio detrazioni fiscali 2025: come funziona 26 Novembre 2024 Il nuovo limite utilizzabile in dichiarazione sono contenute nel comma 10 della Legge di Bilancio. I contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo lordo individuale sopra i 75mila euro possono portare in detrazione una spesa massima determinata applicando a un importo base dei coefficienti che dipendono dal numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare. L’importo base è pari a 14mila euro, per chi dichiara un reddito fra 75mila e 100mila euro, mentre scende a 8mila euro per chi dichiara oltre 100mila euro.

I coefficienti sono parametrati al numero di figli a carico:

0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico, con limite di spesa detraibile pari a 7mila euro con un reddito fra 74mila e 100mila euro e a 4mila euro sopra i 100mila euro;

se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico, con limite di spesa detraibile pari a 7mila euro con un reddito fra 74mila e 100mila euro e a 4mila euro sopra i 100mila euro; 0,70 con un figlio, con spesa massima detraibile pari rispettivamente a 9.800 euro oppure a 5.600 euro;

con un figlio, con spesa massima detraibile pari rispettivamente a 9.800 euro oppure a 5.600 euro; 0,85 con due figli, e tetto pari a a 11.900 euro o 6.800 euro;

con due figli, e tetto pari a a 11.900 euro o 6.800 euro; 1 con più di due figli oppure in presenza di almeno un figlio a carico con disabilità accertata, e in questo caso restano immutati gli importi base di 14mila e 8mila euro.

Sono escluse da questi limiti le spese sanitarie, per investimenti in Startup e PMI Innovative, per mutuo stipulato entro fine 2024, per assicurazioni o ristrutturazioni edilizie se sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Ai fini del superamento dei limiti sopra esposti, nel caso di detrazioni ripartite in quote annuali, rileva l’importo annuale.

Le detrazioni al 19% potenziate dalla Manovra 2025

Di contro, ci sono invece due misure che potenziano le detrazioni fiscali. Il comma 13 della Manovra aumenta a mille euro, dai precedenti 800 euro, il limite detraibile per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. Il comma 229 incrementa da mille a 1100 euro l’importo massimo della spesa detraibile sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

NB: ricordiamo per completezza che la Manovra 2025 introduce modifiche anche sulle detrazioni fiscali relative a ristrutturazioni edilizie e interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Stretta sui familiari a carico

Manovra 2025: sforbiciata sulle detrazioni, anche quelle edilizie e per figli a carico 16 Ottobre 2024 Per quanto riguarda i figli a carico, il comma 11 della Manovra 2025 prevede che la relativa detrazione sia applicabile esclusivamente fino al suo 30esimo anno di età. Quindi, dal primo gennaio, la detrazione di 950 euro si applica per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

C’è una stretta sui familiari conviventi diversi dai figli. La detrazione, che in questo caso è di 750 euro, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.

E vengono abolite le detrazioni per i familiari a carico residenti all’estero di contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente allo Spazio economico europeo.