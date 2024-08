Mutuo: accertamento fiscale sui prezzi di compravendita

In crescita la domanda di mutui casa con il tasso fisso che ha trainato le surroghe, nei prossimi mesi si attende l’impatto della Direttiva Case Green.

Come calcolare la rata del mutuo prima di richiederlo

Come calcolare la rata del mutuo per prima o seconda casa: come capire se l’importo del finanziamento è sostenibile e se sarà concesso dalla banca.