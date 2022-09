Trasparenza lavoro: istruzioni dal Ministero sui nuovi obblighi

Circolare ministeriale sui nuovi obblighi previsti dal Decreto Trasparenza 104/2022 per i datori di lavoro in materia di trasparenza verso i lavoratori.

Pubblicati i chiarimenti del Ministero del Lavoro sui nuovi obblighi introdotti dal Decreto Trasparenza 104/2022 in materia di condizioni di lavoro (in G.U. del 29 luglio 2022).

Gli ambiti informativi, in linea con i dettami del Decreto Trasparenza, riguardano in particolare i seguenti ambiti lavorativi.

Obblighi informativi del datore di lavoro

Congedi retribuiti : bisogna specificare la tipologia e la durata del congedo e dei permessi retribuiti (ad esempio i congedi di maternità e paternità, il congedo parentale e quello straordinario per assistenza a persone disabili, i permessi Legge 104 per la cura di familiari invalidi, il congedo per le donne vittime di violenza di genere), nonché delle ferie a cui si ha diritto, oppure bisogna spiegarne le modalità di calcolo.

: bisogna specificare le voci del salario già determinabili all’inizio del rapporto di lavoro, ossia chiarire quale sarà l’importo iniziale della retribuzione o compenso percepito con i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, mentre per le voci variabili e di welfare aziendale come premi di produttività o buoni pasto gli obblighi si limitano alle modalità di maturazione (non agli importi) a meno che non siamo previsti dalla contrattazione collettiva. Orario di lavoro programmato : bisogna specificare in che modo si articola l’orario di lavoro, le modalità del cambio turno e quelle che danno diritto o meno agli straordinari, con comunicazione delle variazioni strutturali o di lungo periodo (rientrano nella definizione del “lavoro prevedibile” anche le ipotesi di lavoro a turni e di lavoro multi-periodale).

: bisogna informare il lavoratore su quelli che sono gli enti e gli istituti di previdenza a cui sono il datore di lavoro versa i contributi obbligatori previdenziali e assicurativi e indicare quanto è previsto dalla contrattazione collettiva (CCNL) sulle opzioni di adesione alla previdenza integrativa e a fondi pensione aperti o chiusi (aziendali o di settore). Sistemi automatizzati : bisogna rendere noto al lavoratore le modalità di monitoraggio dell’attività lavorativa nel caso in cui incidano in modo rilevante sulle condizioni di lavoro, ad esempio i sistemi di sorveglianza della prestazioni che comportano una valutazione sull’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori (ad esempio, i controlli effettuati su dispositivi digitali, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e così via). L’obbligo dell’informativa sussiste anche nelle seguenti ipotesi: assunzione o conferimento dell’incarico tramite l’utilizzo di chatbots durante il colloquio, profilazione automatizzata dei candidati, screening dei curricula, utilizzo di software per il riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali; gestione o cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione o revoca automatizzata di compiti, mansioni o turni, definizione dell’orario di lavoro, analisi di produttività, determinazione della retribuzione, promozioni, etc. attraverso analisi statistiche, strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning, ecc.

Per le violazioni alla normativa (Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea) sono previste pesanti sanzioni.