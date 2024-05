Superbonus: ricorso contro spalmacrediti, Forza Italia contro il MEF

Confedercontribuenti pronta al ricorso scontro l'emendamento del MEF che spalma in 10 anni i crediti del Superbonus, Forza Italia propone un compromesso.

Confedercontribuenti annuncia ricorso contro l’emendamento del Governo al DL 39/2024 che obbliga al recupero decennale del Superbonus per le spese sostenute nel 2024.

Nel frattempo, Forza Italia ha presentato una proposta di applicazione dell’obbligo soltanto a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nel mirino, il Dl Salva Conti (o Decreto Superbonus) che introduce l’obbligo di spalmare l’agevolazione per le spese dal 1° gennaio 2024 in 10 rate, per contenere i costi a carico dello Stato.

Superbonus 2024 in 10 rate e senza deroghe di cessione 10 Maggio 2024 Secondo Carmelo Finocchiaro, presidente della Confederazione Nazionale delle Imprese e dei Contribuenti, Confedercontribuenti, sarebbe incostituzionale il correttivo dell’Esecutivo che contiene il divieto retroattivo di detrazione in 4 anni del credito fiscale acquisito a fronte di un preciso quadro normativo.

L’emendamento non solo modifica le regole in corsa ma interviene quando che le imprese hanno già eseguito i lavori del Superbonus, sostenendo investimenti per miliardi e miliardi di euro.

Secondo le stime, a rischio fallimento ci sono fino a 10mila aziende.

Critiche anche nei confronti della Sugar Tax: in questo caso, sottolinea Confedercontribuenti, è stato ignorato un ordine del giorno che impegnava il governo a far slittare di due anni l’entrata in vigore della tassa.