Blocco licenziamenti verso la proroga selettiva

Ipotesi di proroga per lo stop ai licenziamenti in determinati settori o per imprese che hanno usato di più la cassa Covid: decreto in CdM entro giugno.

Ore decisive per il blocco dei licenziamenti, che scade il 30 giugno per l’industria e l’edilizia: in vista c’è una possibile proroga selettiva, limitata dunque ad alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi, come il tessile, l’abbigliamento, le calzature. Ma non si escludono altre ipotesi, per esempio una proroga anche per le aziende che, pur appartenenti ad altri settori, sono coinvolte in tavoli di crisi. I sindacati continuano a chiedere la proroga per tutti ma la decisione definitiva verrà presa entro mercoledì, con un consiglio dei ministri che approverà uno specifico decreto. Nello stesso provvedimento potrebbero confluire anche altre proroghe, ad esempio quella del blocco della riscossione. Vediamo tutto.

Blocco licenziamenti con nuova cassa Covid

Sul blocco dei licenziamenti, un primo momento importante di confronto è la cabina di regia convocata nel tardo pomeriggio di lunedì 28 giugno, con la partecipazione del presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri per la Famiglia Elena Bonetti, la Salute Roberto Speranza, l’Economia Daniele Franco, il Lavoro Andrea Orlando, la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e le Politiche agricole Stefano Patuanelli.

In questa sede, il Governo inizia a cercare una sintesi fra le diverse posizioni in campo. L’ipotesi ritenuta più probabile vede una proroga del divieto di licenziare nei settori del tessile, abbigliamento, calzature, forse anche articoli in pelle, probabilmente limitato alle imprese che utilizzano una nuova CIG Covid. Si parla di 18 settimane aggiuntive di cassa integrazione con causale Covid, da utilizzare entro fine ottobre. Ma sul tavolo ci sono anche altre proposte. Innanzitutto, prorogare il blocco dei licenziamenti anche le le imprese coinvolte negli 85 tavoli di crisi attualmente aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Per queste imprese, si prevede anche una nuova CIGS. C’è anche l’idea di prolungare lo stop ai licenziamenti in rapporto all’utilizzo della cassa Covid, consentendolo quindi alle imprese che hanno utilizzato maggiormente questo strumento, indipendentemente dal settore di appartenenza.

Altre proroghe

Le decisioni che il Governo prenderà, anche sulla base delle indicazioni della cabina di regia alla quale partecipano i rappresentanti delle forze parlamentari, confluiranno in un decreto legge. La convocazione del Consiglio dei Ministri potrebbe avvenire martedì 29 o mercoledì 30 giugno. Nel decreto potrebbe essere inseriti anche altre misure già annunciate nei giorni scorsi: