Rottamazione-ter: nuove scadenze e regole di pagamento

Rate 2020 non versate Per chi è in regola con i versamenti 2019 della Rottamazione-ter ma è rimasto indietro con quelli 2020 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre), la nuova scadenza è il prossimo 31 luglio , il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 è differito al 31 luglio 2021. Sono altresì ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018,pertanto il termine ultimo è il 9 agosto. Rate in scadenza nel 2021 Sempre per coloro che risulteranno in regola con i versamenti, il termine per le rate in scadenza nel 2021 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre) è differito al 30 novembre, che con i cinque giorni di tolleranza concessi per legge diventa il 6 dicembre. Quanto e come pagare

L’importo da pagare resta quello contenuto nella “Comunicazione delle somme dovute” riferita alla “Rottamazione-ter”, ai sensi del DL 119/2018 convertito in legge (L. 136/2018). Insieme alla “Comunicazione” sono allegati i bollettini per i versamenti. Si può anche pagare online utilizzando l’apposito servizio “Paga on-line” disponibile sul sito AdER oppure tramite App EquiClick. Inoltre, si possono utilizzare icanali telematici delle banche, di Poste Italiane e di altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al PagoPA. Ancora: si può chiedere l’addebito in conto corrente (utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”).

Compensazione

È possibile effettuare il pagamento delle rate mancanti utilizzando crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione in compensazione (i crediti verso la PA devono essere certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili). Lo prevedono l’art. 3 DL 119/2018 e l’art. 1 L 145/2018. In questo caso, si potrà compensare anche solo una parte dei debiti a ruolo.