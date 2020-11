Industria 4.0: incentivo potenziato

Aumenta il bonus investimenti 4.0, ammesse anche tecnologie per lo smart working, proroga al 2022: novità retroattive dal 16 novembre.

Industria 4.0, bonus potenziati in Legge di Bilancio 22 Ottobre 2020 Ci sono un potenziamento degli incentivi e un vantaggio sulle tempistiche di utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti delle imprese in Industria 4.0 nella Legge di Bilancio 2021. Salgono tutte le aliquote (con l’eccezione di quelle relative alla formazione) e si applicano a partire dal 16 novembre 2020. Una sorta di retroattività, visto che la manovra entrerà in vigore dal prossimo primo gennaio. Infine, la proroga non è solo per il 2021 ma anche per il 2022. Vediamo tutto.

Le modifiche al credito d’imposta per gli investimenti che vengono effettuati nell’ambito del piano Transizione 4.0 (che è il nuovo nome di Industria 4.0) sono contenute nell’articolo 185 della Manovra, che è attualmente all’esame della Camera.

L’agevolazione si applica «a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato».

La misura del credito d’imposta cambia a seconda dell’investimento che viene effettuato (resta la suddivisione già prevista lo scorso anno fra macchinari, software, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, green, formazione). Ed è prorogata fino al 31 dicembre 2022, oppure al 30 giugno 2023 a patto che l’ordine sia arrivato entro al fine del 2022 con pagamento di almeno il 20%.

Vediamo brevemente la misura dell’agevolazione nei vari casi.

Investimenti in beni strumentali nuovi contenuti nell’allegato a della legge 232/2016 (sono i macchinari 4.0 ): credito d’imposta al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 30%, per la quota di investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di euro, e del 10% sopra i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Queste aliquote si applicano dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 , oppure fino al 30 giugno 2022 se entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. L’agevolazione è quindi potenziata rispetto alle attuale percentuali, pari al 40% fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% da 2,5 a 10 milioni di euro. Poi, nel 2022 , torna al 40% fino a 2,5 milioni di euro, al 20% fra 2,5 milioni e 10 milioni di euro, e al 10% fra 10 e 20 milioni di euro.

Investimenti in software 4.0 compresi nell’allegato B della legge 232/2016: 20% fino a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Investimenti in ricerca e sviluppo: l’agevolazione sale al 20% (dal precedente 12%) fino a 4 milioni di euro (attualmente il tetto è a 3 mln).

l’agevolazione sale al 20% (dal precedente 12%) fino a 4 milioni di euro (attualmente il tetto è a 3 mln). Investimenti in innovazione tecnologica, design, innovazione estetica : il credito d’imposta sale al 10% fino a un tetto di 2 milioni di euro (prima era al 6% fino a 1,5 mln di euro).

: il credito d’imposta sale al 10% fino a un tetto di 2 milioni di euro (prima era al 6% fino a 1,5 mln di euro). Investimenti per la transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 : agevolazione al 15% fino a 2 milioni di euro (prima era al 10% fino a 1,5 mln).

: agevolazione al 15% fino a 2 milioni di euro (prima era al 10% fino a 1,5 mln). Formazione dei dipendenti: qui non ci sono variazioni delle aliquote, ma solo la proroga al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta resta al 30, 40 o 50% rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, con tetti di spesa pari a 250mila per le grandi e le medie imprese e 300mila per le piccole. La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.