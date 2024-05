Leva obbligatoria per sei mesi: pronto il progetto di legge

Pronto il progetto di legge che introduce la leva obbligatoria di sei mesi come servizio civile per la comunità, gestita su base regionale.

L’introduzione di una leva universale obbligatoria per i giovani potrebbe diventare realtà. È in fase di elaborazione finale, infatti, un progetto di legge per l’istituzione di un servizio di comunità della durata di sei mesi gestito su base regionale.

Portavoce dell’iniziativa dell’Esecutivo Meloni è il vicepremier Matteo Salvini, che ha rilasciato alcune anticipazioni in occasione della recente adunata degli Alpini. Per il leader leghista, il ritorno (rivisitato) della ex naia – da svolgere nei pressi della propria residenza – rappresenterebbe una concreta forma di educazione civica e coinvolgerebbe i giovani in attività di protezione civile, pronto soccorso o tutela boschiva.

Some specificato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, invece, un servizio civile obbligatorio non potrebbe mai riguardare le forze armate, il cui ruolo primario è quello di difendere le istituzioni e garantire la pace.

Parere del tutto contrario, invece, arriva da Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati:

Siamo contrari alla reintroduzione del servizio di leva militare obbligatoria, che non è e non potrà mai essere uno strumento per educare i giovani.

L’attuale situazione geopolitica, prosegue Lupi, ci deve tuttavia far riflettere su un obiettiva carenza condivisa a livello europeo.