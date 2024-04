Transizione 4.0: sospesi i codici tributo del bonus

Bonus Transizione 4.0: sospesi i codici tributo per la compensazione tramite F24, imprese beneficiarie obbligate alla nuova comunicazione preventiva.

In adeguamento alle nuove regole per l’accesso al credito d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” previsto dall’articolo 6, del DL 39/2024, l’Agenzia delle Entrate ha temporaneamente sospeso codici tributo per la compensazione del bonus tramite F24.

Il nuovo obbligo istituito dal Decreto Adempimenti, necessario per la fruizione del tax credit, è una comunicazione preventiva dell’importo programmato di investimenti – ha reso necessario il momentaneo stop.

Transizione 4.0: nuovi adempimenti per il bonus 8 Aprile 2024 Pertanto, in attesa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy definisca le nuove modalità di comunicazione della spesa programmata (saranno contenute in uno specifico decreto direttoriale), l’AdE ha emanato la Risoluzione n. 19 che sancisce la sospensione dei codici tributo finora utilizzati per la fruizione in compensazione tramite F24 dei tax credit:

per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, legge, n. 178/2020);

per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (articolo 1, commi 200, 201 e 202, legge n. 160/2019).

La sospensione opera nei seguenti casi:

per i codici tributo 6936 e 6937, con “anno di riferimento” 2023 o 2024

per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, con “anno di riferimento” 2024.