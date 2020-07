Tratto dallo speciale: Coronavirus

Decreto Rilancio approvato alla Camera: tutte le novità di scritto il

Definitivo il testo della legge di conversione del Decreto Rilancio, approvata con fiducia alla Camera, non ci sono i tempi per altri emendamenti in Senato: in sintesi le principali novità.

Approvata alla Camera dei deputati la legge di conversione del decreto Rilancio, che non subirà più alcuna modifica anche se manca il passaggio in Senato: l’approvazione definitiva deve avvenire entro il 18 luglio, di conseguenza non ci sono i tempi tecnici per apportare nuovi cambiamenti a Palazzo Madama. A Montecitorio, dove il Governo ha posto la questione di fiducia, la legge è passata giovedì 9 luglio con 278 voti favorevoli, 187 contrari e un astenuto. Diventano quindi definitive le modifiche al decreto Rilancio (dl 34/2020) approvato in Commissione Bilancio alla Camera. Fra gli emendamenti più significativi sul fronte lavoro, imprese e fisco: cassa integrazione : tutte le 18 settimane di cig con causale Covid 19 utilizzabili entro il 31 ottobre, senza vincolo di utilizzo delle ultime 4 settimane dal primo settembre al 31 ottobre (per usare le 9 settimane del Dl Rilancio bisogna aver esaurito quelle del Cura Italia);

: tutte le 18 settimane di cig con causale Covid 19 utilizzabili entro il 31 ottobre, senza vincolo di utilizzo delle ultime 4 settimane dal primo settembre al 31 ottobre (per usare le 9 settimane del Dl Rilancio bisogna aver esaurito quelle del Cura Italia); contratti a termine: proroga di una durata pari all’eventuale periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza Covid 19 (anche per apprendistato), fermo restando la possibilità di prorogare o rinnovare fino al 30 agosto i contratti già in essere allo scorso 23 febbraio per far fronte al riavvio dell’attività. => Dl Rilancio: proroga contratti e tutele sul lavoro congedo parentale (30 giorni) con causale Covid 19 utilizzabili fino al 31 agosto (un mese in più rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio); Detrazione edilizia al 110%: cambiano i tetti di spesa relativi ai lavori agevolabili, con una modulazione basata sul numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio. => Ecobonus 110%: nuove regole e tetti di spesa Eco incentivi auto: potenziate le agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche o ibride, o anchedi vetture euro 6. in tutti i casi, il beneficio si applica dal primo al 31 agosto 2020. => Eco-incentivi auto 2020: novità nel Dl Rilancio Contributi a fondo perduto: nuovi contributi diretti per particolari settori: intrattenimento, organizzazione feste e cerimonie, startup del tessile, moda e accessori, imprese agricole e dell’agroalimentare che investono in innovazione. Se vuoi aggiornamenti su Coronavirus, Dl Rilancio inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali: Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.