Eco-incentivi auto 2020: novità nel Dl Rilancio

Eco-incentivi dal primo agosto, con e senza rottamazione, per acquisto auto elettriche, ibride ed Euro 6: emendamenti approvati al Dl Rilancio.

Eco-incentivi auto: bonus rottamazione e sconti 11 Giugno 2020 Dal primo agosto nuovi incentivi per l’acquisto di auto ecologiche e la rottamazione di veicoli inquinanti: lo prevedono alcuni emendamenti, già approvati, alla legge di conversione del decreto Rilancio, che rendono più sostanziosi i contributi statali già previsti.

Nel dettaglio, sono in arrivo eco-incentivi auto fino a 10mila euro per vetture ibride ed elettriche, e fino a 3500 euro per l’acquisto di veicoli Euro 6 (emissioni di CO2 fino a 110 g/km).

Incentivi auto elettriche e ibride

Come detto, l’acquisto di auto elettriche o ibride è ulteriormente incentivato.

Per l’acquisto di una vettura con emissioni inferiori a 20 g/km, c’è un bonus di 10mila euro (se ne aggiungono 4mila ai 6mila già precedentemente previsti) in caso di rottamazione di un’auto di almeno 10 anni, oppure un contributo di 6mila euro senza la rottamazione.

(se ne aggiungono 4mila ai 6mila già precedentemente previsti) in caso di rottamazione di un’auto di almeno 10 anni, oppure un contributo di 6mila euro senza la rottamazione. Per l’acquisto di veicoli con emissioni da 21 a 60 g/km, l’eco-bonus può arrivare a 6.500 euro (con rottamazione), che scendono a 3.500 euro senza rottamazione.

In entrambi i casi, il costo massimo del veicolo da comprare con l’agevolazione è di è di 61mila euro. Gli incentivi per la rottamazione si applicano dal primo agosto al 31 dicembre.

Incentivi auto Euro 6

Gli emendamenti al Dl Rilancio prevedono poi un contributo statae anche per le Euro 6 (emissioni di CO2 fino a 110 g/km) che costino fino a 40mila euro: si può avere un’agevolazione che va da 1.750 euro senza rottamazione e 3.500 euro con rottamazione del veicolo vecchio.

In questo caso, è previsto un contributo di 1.500 euro dallo Stato e di 2mila euro dal concessionario, mentre senza il veicolo da rottamare il bonus è pari a 750 euro, a cui si aggiungono i mille euro del concessionario.