ISA 2025: procedura online per acquisizione dati

Intermediari fiscali: richiesta online di acquisizione massiva dei dati per la definizione delle posizioni ISA e il concordato preventivo biennale.

Dal 30 aprile, gli intermediari fiscali hanno la possibilità di inviare le richieste per l’acquisizione massiva dei dati relativi alle precalcolate ISA 2025, attraverso il software apposito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La procedura serve a definire le posizioni ISA dei propri assistiti, anche ai fini del Concordato Preventivo Biennale (CPB) relativo al periodo d’imposta 2025-2026.

Con provvedimento dell’11 aprile scorso erano già state approvate le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, a cui gli intermediari dovranno attenersi.

ISA 2025: acquisizione massiva dei dati

ISA: le nuove regole per gli esoneri e i benefici premiali 15 Aprile 2025 Gli intermediari fiscali che sono in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale dei propri assistiti, potranno inviare la richiesta per l’acquisizione massiva dei dati tramite il servizio telematico Entratel. Questo processo consentirà loro di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale (ISA) e per l’elaborazione del concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026.

L’acquisizione massiva avviene tramite l’invio di un file contenente l’elenco dei deleganti per i quali gli intermediari richiedono la fornitura delle informazioni necessarie. In questo modo, si velocizza e semplifica il processo di raccolta dati per una numerosa platea di contribuenti.

Intermediari con e senza delega: come cambia la procedura

È importante notare che la procedura di acquisizione dei dati cambia in base alla delega ricevuta.

Gli intermediari con delega alla consultazione del cassetto fiscale dei clienti possono inviare una richiesta massiva per l’acquisizione dei dati tramite il servizio Entratel, senza necessità di ulteriori passaggi burocratici.

alla consultazione del cassetto fiscale dei clienti possono inviare una richiesta massiva per l’acquisizione dei dati tramite il servizio Entratel, senza necessità di ulteriori passaggi burocratici. Gli intermediari senza delega, invece, devono acquisire le deleghe unitamente a una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico. Anche in questo caso, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega per l’acquisizione delle informazioni necessarie. Questo passaggio è essenziale per garantire la tracciabilità e la legittimità delle operazioni.

ISA, affidabilità fiscale 2025 e CPB: istruzioni per gli intermediari 14 Aprile 2025 Oltre all’opzione di acquisizione massiva, è prevista anche la possibilità di acquisire i dati in modo puntuale per singolo contribuente. In questo caso, gli utenti abilitati potranno consultare il Cassetto fiscale direttamente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso al Cassetto fiscale avviene tramite i servizi Entratel o Fisconline, ed è possibile visualizzare e consultare le informazioni necessarie per determinare il punteggio degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Il software Richiesta Precalcolate ISA 2025 è disponibile a questo link.