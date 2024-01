ISA 2024: online revisioni ed elenco attività

Agenzia delle Entrate, dati economici per gli ISA 2024, programma di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed elenco attività.

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con i dati economici, contabili e strutturali per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l’anno fiscale 2024.

Nel testo e in allegato ci sono indicati tutti i dati necessari per l’applicazione degli ISA relativi al periodo d’imposta in corso e l’elenco delle attività economiche interessate.

Aggiornamento ISA per il 2024

Concordato per tutti: due anni senza controlli fiscali 25 Gennaio 2024 I contribuenti a cui si applicano gli ISA devono dichiarare i dati utili per l’applicazione degli indici ai fini dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tale scopo, ogni anno sono individuati con apposito provvedimento gli elementi necessari per la compilazione dei modelli dichiarativi.

In base a quanto stabilito, i dati per il periodo d’imposta 2024 restano gli stessi di quelli presi a riferimento per gli indici ISA in vigore nel periodo d’imposta 2023 e 2022, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al provvedimento e di seguito elencati.

I nuovi dati richiesti dal Fisco

Gli ulteriori dati utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che possono essere richiesti a partire dal periodo di imposta 2024, indicati nell’Allegato 1 del provvedimento, sono i seguenti:

Condizione di Pensionato , per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. Forma societaria Cooperativa , per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. Consumi energetici , per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. Età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.

Indici con revisione biennale

Il nuovo provvedimento definisce anche il programma di revisione degli ISA applicabili dal periodo d’imposta 2024, previa approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento prevede in particolare che:

gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.

Elenco attività soggette a ISA

ISA: nuovo principio contabile per piccole imprese 14 Dicembre 2023 L’elenco delle attività economiche coinvolte dalla prossima revisione è contenuto nell’allegato 2 al provvedimento direttoriale AdE. Al termine delle elaborazioni, potranno essere previsti trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale a un altro sottoposto a revisione, o anche accorpamenti tra indici.

Questo, in linea con quanto stabilito dall’articolo 5 del Dlgs n. 1/2024, che prevede che la revisione degli ISA debba tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Le novità introdotte dalla Riforma Fiscale

La riforma fiscale ha introdotto una serie di semplificazioni per i questionari (ex studi di settore) che si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una di quelle per le quali risulta approvato un modello ISA.

Ad esempio l’accesso telematico ai dati, che mira ad una precompilazione dei modelli dichiarativi. Inoltre, per il 2024 i software di compilazione e invio dei dati saranno resi disponibili entro aprile (dal 2025 entro il giorno 15 di marzo).

Il contribuente che riceve un punteggio tra 8 e 10 della sua “pagella fiscale” gode di norma di un beneficio premiale grazie alla sua affidabilità. Per il nuovo concordato preventivo (che esenta dai controlli), invece, non si terrà neppure conto del punteggio minimo, estendendo di fatto le potenziali premialità.