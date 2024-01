ISA 2024: comunicazione precompilata e riforma Indici

A disposizione dei contribuenti i dati per la compilazione delle Comunicazioni ISA, nuova revisione degli Indici di Affidabilità Fiscale: le novità 2024.

In un certo senso, anche la comunicazione ISA diventa precompilata. L’Agenzia delle Entrate renderà infatti disponibili i dati in suo possesso per contribuenti e intermediari, così da acquisire elementi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

E’ anche prevista una revisione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, precedute da nuove analisi che consentano di rappresentare meglio la realtà dei diversi settori.

Lo prevede il Dlgs 1/2024 con le nuove semplificazioni dal 2024 in materia fiscale e tributaria, attuativo della legge delega di Riforma.

Compilazione ISA con pre-raccolta

ISA: nuovo principio contabile per piccole imprese 14 Dicembre 2023 Per quanto riguarda la compilazione, si prevede che il Fisco renda disponibile al contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili al contribuente medesimo, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi. Questo, al fine dell’acquisizione dei dati rilevanti per l’applicazione degli Indici.

Non c’è ancora il dettaglio degli elementi che verranno effettivamente forniti al contribuente: sarà un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate a stabilirlo, fornendo anche indicazioni sulle fonti informative utilizzate dall’Agenzia e sulle modalità con cui i dati saranno messi a disposizione del contribuente.

Revisione Indici di affidabilità

Nuovi Codici Ateco dal 1° gennaio 2025 19 Settembre 2023 Nuove analisi, funzionali alla revisione degli indici di affidabilità, saranno finalizzate a riorganizzare e razionalizzare gli ISA, per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Saranno i provvedimenti di approvazione dei modelli ISA a definire i dati su cui si fonda la revisione e a eliminare le informazioni non indispensabili ai fini di calcolo, elaborazione o aggiornamento.