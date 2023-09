Nuovi Codici Ateco dal 1° gennaio 2025

Controlli semplificati sulle imprese: niente sovrapposizioni o accertamenti per chi è in regola, valutazione tramite fascicolo informatico d’impresa.

Il convivente non può essere inquadrato come collaboratore familiare dal punto di vista previdenziale: il parere dell’INL.

Sono 25 i nuovi Cavalieri del Lavoro per il 2023: ecco l’elenco completo, dopo la firma dei decreti di nomina da parte del Presidente Mattarella.

Imprenditoria giovanile: Italia a due velocità

L’Italia vanta un record negativo in ambito europeo per la presenza di giovani imprenditori, che tuttavia non mancano nelle regioni del Nord.