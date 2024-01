Fisco, concordato biennale per tutti: due anni senza controlli

Novità per il concordato preventivo tra Partite IVA e Fisco, bloccando le tasse per due anni: si estende la soglia di ammissione al beneficio.

Arriva il CdM la versione finale di una novità principali della riforma fiscale: il concordato preventivo biennale (Cpb) tra Partite IVA e Agenzia delle Entrate, l’accordo in base al quale i controlli su PMI e Partite IVA vengono bloccati per due anni, in virtù di un monitoraggio anticipato. La piccola impresa può aderire alla proposta del Fisco su base volontaria e, se aderisce, tutto quel che guadagna in più nel secondo anno fiscale non viene tassato, rimanendo quindi esente da imposizione.

Ma ci sono anche novità, portate nel Consiglio dei Ministri del 25 gennaio: si potrà accedere al concordato (senza debiti fino a 5mila euro) anche senza tenere conto del “voto in condotta” ISA (almeno 8) nell’ambito dell’indicatore di affidabilità fiscale. Per il primo anno è inoltre prevista l’adesione entro il 15 ottobre, con proroga della scadenza della dichiarazione dei redditi.

Vediamo tutto.

Come funziona il concordato biennale

L’articolo 15 della delega fiscale prevede l’introduzione, per i soggetti di minore dimensione, del concordato preventivo biennale. A tale scopo, il Fisco usa i dati a disposizione sull’attività delle piccole imprese per formulare una proposta impositiva ad hoc, stimandone il reddito e una base imponibile da tassare.

Le informazioni reddituali per calcolare la proposta saranno desunte anche dalle fatture elettroniche e dagli scontrini telematici. Anche con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

Formulata la proposta, a seguito di un contradditorio il contribuente ha dunque la possibilità di accettare la base imponibile presuntiva formulata dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Con il blocco per un biennio si versa il medesimo importo di tasse anche con variazioni del reddito, sebbene l’IVA venga versata tenendo conto delle operazioni realmente effettuate.

Imprese e Partite IVA sono libere di rifiutare il concordato, ma in quel caso potrebbero essere effettuati controlli. Di contro, accettando la proposta, nel biennio in cui è stato attivato il concordato la base imponibile non potrà essere modificata rispetto a quanto pattuito ed in ogni caso non scattano controlli. Restano invece gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi: libro giornale, inventari e cespiti, dichiarazione dei redditi e IRAP, ecc.

Chi può accedere al concordato biennale

Concordato preventivo biennale, ok a platea estesa 11 Gennaio 2024 Possono aderire imprese individuali, soggetti IRES, società personali (con tassazione in capo ai soci) e forfetari purché non abbiano iniziato la propria attività nel periodo d’imposta precedente a quello della proposta. I contribuenti che applicano gli ISA possono accedere al Cpb senza limiti di punteggio.

L’accesso è precluso a chi ha debiti tributari o contributivi accertati di importo pari o superiori a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni), nei quali non si conteggiano i debiti sospesi o rateizzati.

Scadenze di adesione al concordato

Il contribuente può aderire entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per il primo anno di applicazione, potrà farlo entro la scadenza per la dichiarazione, che di norma è il 30 settembre ma che per il periodo d’imposta 2023 è prorogato al 15 ottobre per gli aderenti al concordato.

Il concordato si ferma se il contribuente modifica o cessa l’attività esercitata, mentre decade se emergono irregolarità (attività non dichiarate, inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, modifica o integrazione della dichiarazione o dei dati forniti tali che si determini una diversa quantificazione delle tasse dovute).