INAIL, scadenze di febbraio per la riduzione su premi e tariffe OT23

È fissata per il 28 febbraio 2023 la scadenza per la richiesta di riduzione sui premi in autoliquidazione INAIL 2023/2024, anche per interventi OT23.

Si avvicina la scadenza INAIL per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni da parte dei datori di lavoro con dipendenti o collaboratori e degli autonomi artigiani. Entro il 28 febbraio è necessario effettuare la richiesta di riduzione prevista per le imprese artigiane, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.

La violazione dell’obbligo di comunicazione all’INAIL entro le scadenze previste, viene punita con la sanzione amministrativa da 125 euro a 770 euro, se comunicazione tardiva o mancata non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. In caso contrario sono dovute le sanzioni civili.

Riduzioni sul premio INAIL

Premi INAIL, scadenze di febbraio per datori di lavoro 15 Febbraio 2023 La riduzione alla regolazione 2023, per l’autoliquidazione 2023/2024 si ottiene facendone richiesta entro il 20 febbraio 2023. Sono infatti previste riduzioni per le imprese in regola con gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e alle normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente. Per ottenerle, devono farn esplicita richiesta, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni dell’anno precedente, inviata entro il 28 febbraio.

Riduzione tariffa con Modello OT23

L’INAIL offre una riduzione sul premio anche alle aziende che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi di legge, se ottengono un punteggio almeno pari a 100:

A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

B – Prevenzione del rischio stradale

C – Prevenzione delle malattie professionali

D – Formazione, addestramento, informazione

E – Gestione della salute e della sicurezza : misure organizzative

F- Gestione delle emergenze e DPI

Il Modulo OT23 si presenta esclusivamente in modalità telematica entro il 28 febbraio 2023, insieme alla documentazione che comprova gli interventi effettuati (tutte le istruzioni sono contenute nell’apposita guida INAIL).