Premi INAIL, le scadenze di febbraio per i datori di lavoro

Il 16 febbraio prima scadenza per il versamento del premi INAIL 2023, a fine mese le comunicazioni sui salari: adempimenti per i datori di lavoro.

Prima scadenza 2023 per i premi INAIL: per i datori di lavoro è arrivato il momento di provvedere a due adempimenti nel mese di febbraio.

il 16 febbraio scade il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale;

scade il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale; il 28 febbraio scade la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022.

Autoliquidazione INAIL 2023

Secondo il prospetto di autoliquidazione 2022/2023, dunque, entro il 16 febbraio (senza possibilità di differimento) le imprese sono tenute a versare quando dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Optando per la rateizzazione, il premio di autoliquidazione può essere corrisposto in quattro rate trimestrali ognuna pari al 25% del premio annuale (sulle rate successive alla prima sono però dovuti anche gli interessi, calcolati al 9%), inviando la comunicazione direttamente attraverso i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Rata Premio Autoliquidazione INAIL 2023 Scadenza di versamento 1° 16 febbraio 2023 2° 16 maggio 2023 3° 16 agosto 2023 4° 17 novembre 2023

Riduzione retribuzioni presunte

Per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni (art. 28, co. 6 del Dpr. n. 1124/1965), da inviare con il servizio “Riduzione Presunto”, la scadenza è quella del 28 febbraio.

Entro tale data, i datori di lavoro che nel 2023 presumono di erogare retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nel 2022 devono inviare all’INAIL la relativa comunicazione.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’autoliquidazione INAIL, è possibile procedere con il modello F24 in caso di datori di lavoro privati, oppure con modello di pagamento F24 EP in caso di enti e organismi pubblici.