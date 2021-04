Esterometro 2021: prima scadenza il 30 aprile

Ultimo anno per l'Esterometro, ancora opzionale per chi non ricorre dalla fatturazione elettronica: le scadenze 2021 da non dimenticare.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, questo sarà l’ultimo anno di validità per l’Esterometro: dal 2022 la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria anche per le fatture estere eliminando la possibilità per i contribuenti di inviare telematicamente la comunicazione IVA trimestrale su operazioni transfrontaliere. Vediamo dunque quali sono le scadenze da segnare in calendario per quest’anno, da pare dei contribuenti che intendono optare, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti in Italia, per l’invio telematico dell’Esterometro, in luogo della fatturazione elettronica estera. Opzione ancora facoltativa per tutto il 2021.

Scadenze Esterometro 2021

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti e/o vendite con controparti estere, fino al 31 dicembre 2021, se non optano per l’e-fattura, devono trasmettere l’Esterometro con cadenza trimestrale.

L’invio serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso controparti comunitarie ed extra-comunitarie e deve essere effettuato telematicamente, in formato XML secondo lo schema e le regole riportate al paragrafo 4 delle specifiche tecniche (allegato A al provvedimento n. 89757/2018, l’ultima versione è la 1.6.2 del 23 novembre 2020). Informazioni che con la fattura elettronica il Fisco riceve in maniera automatica.

In generale la norma sull’Esterometro, contenuta nell’articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127, prevede che la comunicazione al Fisco delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (anche se identificati in Italia o con rappresentante fiscale in Italia) venga effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento tenendo conto della data del documento emesso ovvero della data di registrazione del documento comprovante l’operazione.

Per quanto riguarda le scadenze 2021 per l’Esterometro

la prima è fissata per il prossimo 30 aprile e riguarda i dati di tutte le fatture emesse e ricevute/registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 ( I trimestre dell’anno );

e riguarda i dati di tutte le fatture emesse e ricevute/registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 ( ); per le operazioni trasfrontaliere effettuate nel II trimestre 2021 l’Esterometro va inviato entro il 2 agosto 2021 (cadendo il 31 luglio di sabato);

l’Esterometro va inviato entro il (cadendo il 31 luglio di sabato); per il III trimestre 2021 l’invio va effettuato entro martedì 2 novembre 2021 (cadendo il 31 ottobre di domenica ed essendo festa il 1° novembre);

l’invio va effettuato entro martedì (cadendo il 31 ottobre di domenica ed essendo festa il 1° novembre); l’ultimo appuntamento con l’Esterometro sarà lunedì 31 gennaio 2022 con riferimento alle operazioni estere del IV trimestre 2021. Successivamente, a meno di proroghe, diremo addio all’Esterometro.

Ricordiamo che l’Esterometro non deve essere inviato per le operazioni trasfrontaliere per le quali è stata emessa una bolletta doganale o siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.